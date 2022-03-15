Разгромить украинскую засаду: как действия лейтенанта Левина спасли целую группу саперов РФ

Специальная военная операция по защите республик Донбасса каждый день порождает все новые примеры мужества и профессионализма российских военных. Минобороны РФ публикует историю лейтенанта Антона Левина, командира инженерно-дорожной роты.

«Группе, возглавляемой лейтенантом Антоном Левиным, была поставлена задача провести разведку маршрута движения колонны на предмет наличия взрывоопасных предметов на пути следования», - говорится в сообщении.

Левин лично обнаружил и уничтожил на месте три фугаса - его оперативные действия позволили колонне продолжить движение без задержки.

Группа наткнулась на засаду украинских националистов - хорошо подготовленную и замаскированную. Левин вместе со своим подразделением попал под яростный огонь из стрелкового оружия и гранатомета.

Лейтенант быстро сориентировался и организовал оборону. В неравном бою он получил ранение, но все равно продолжил руководить подчиненными, отражая вражеское нападение.

Под этим руководством группа нанесла украинской засаде значительный урон. Результатом был срыв готовящейся противником атаки на российскую колонну.

«В результате боестолкновения, благодаря грамотным и уверенным действиям лейтенанта Левина, потерь среди его группы не допущено», - подчеркнули в Минобороны.

Самоотверженность и профессионализм лейтенанта Антона Левина позволили продолжить продвижение российских войск, которые вышли в назначенный район в установленное время.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов