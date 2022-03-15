Корреспондент показал, как выглядит база в Бердянске после бегства украинских морпехов

Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев описал картину, сложившуюся после бегства украинских морпехов со своей базы в Бердянске.

«В этой воинской части на окраине Бердянска располагалось одно из самых мощных и боеспособных подразделений ВСУ - 406-я отдельная артиллерийская бригада. Свои позиции украинские морпехи побросали незадолго до того, как ВС РФ вошли в город», - прокомментировал корреспондент.

Из строя артиллерийские установки ВМС Украины выводят бойцы Росгвардии. Бердянск - крупный порт на Азовском море, и именно в его сторону были развернуты орудия.

Уходили украинские артиллеристы в спешке, побросав всю свою технику, а это целый гаубичный дивизион. Это 152-мм гаубицы, из которых планировали расстреливать наши корабли. Сейчас они не представляют угрозы.

Кроме того, бросили склад ГСМ и много другой вспомогательной техники. Сейчас все это обследуют наши саперы. Технику украинские националисты могли заминировать.

«А это - характерная картина для брошенных позиций украинской армии. Огромное количество военной формы. Она явно не новая, поношенная, а, значит, уходили в гражданской одежде», - заметил корреспондент.

При осмотре брошенных украинцами помещений базы видно, что впопыхах бросались не только пожитки, но и награды за убийства в Донбассе.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов