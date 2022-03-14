В Минобороны России показали карту продвижения ВС РФ в наступлении на Донбассе

В оборонном ведомстве России показали карту продвижения ВС РФ за последние сутки в ходе наступления на Донбассе. Как заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, оно составило 11 километров.

«Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступление, вышли на рубеж Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное. Продвижение за сутки составило 11 километров», - сказал Конашенков.

Также в МО РФ сообщили, что Вооруженные силы России с начала специальной военной операции вывели из строя 3 920 объектов инфраструктуры Украины.