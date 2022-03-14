ВС РФ вывели из строя 3 920 объектов военной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы РФ с начала спецоперации на Украине вывели из строя 3 920 объектов военной инфраструктуры, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Удалось уничтожить 143 беспилотника, 1 267 танков и других бронированных машин, 124 РСЗО, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 028 единиц специальной военной автомобильной техники.

За прошедшую ночь авиацией и ПВО Воздушно-космических сил РФ были сбиты четыре БПЛА, в том числе один «Байрактар ТБ-2», добавил Конашенков.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 187 объектов ВСУ, в том числе: два пункта управления, один зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, две реактивные установки залпового огня, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и ГСМ, 31 место скопления боевой техники», - сказал генерал-майор.

Также Минобороны России показало кадры передачи трофейной военной техники ВСУ войскам ЛДНР. Она будет использована для освобождения территории республик Донбасса.

Накануне в российском военном ведомстве сообщили, что за время спецоперации ВС РФ вывели из строя 3 736 объектов военной инфраструктуры Украины.

Ранее Директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что после демилитаризации на Украине не останется какого-либо оружия, которое хотя бы потенциально угрожало России.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов