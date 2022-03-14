Минобороны России показало кадры передачи трофейной военной техники ВСУ войскам ЛДНР
Министерство обороны России показало кадры передачи украинской трофейной техники и вооружения подразделениям ЛНР и ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В ходе проведения специальной военной операции подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации было захвачено большое количество трофейной военной техники вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.
Вся эта техника была брошена украинскими военными, хранилась на складе или была выведена из строя в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.
Среди образцов как произведенное на западе, так и еще советское вооружение. Все образцы передаются народным республикам Донбасса после проверки технического состояния и восстановления.
Сообщается, что переданная ЛНР и ДНР техника будет использована для освобождения территории народных республик Донбасса.
Также в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России вывели из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов