Минобороны России показало кадры передачи трофейной военной техники ВСУ войскам ЛДНР

Министерство обороны России показало кадры передачи украинской трофейной техники и вооружения подразделениям ЛНР и ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В ходе проведения специальной военной операции подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации было захвачено большое количество трофейной военной техники вооруженных сил Украины», - говорится в сообщении.

Вся эта техника была брошена украинскими военными, хранилась на складе или была выведена из строя в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Среди образцов как произведенное на западе, так и еще советское вооружение. Все образцы передаются народным республикам Донбасса после проверки технического состояния и восстановления.

Сообщается, что переданная ЛНР и ДНР техника будет использована для освобождения территории народных республик Донбасса.

Также в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России вывели из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины.



Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов