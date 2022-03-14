Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Авиация РФ поразила за ночь 187 объектов ВСУ, в том числе зенитный ракетный комплекс «Бук-М1»

09:56 14.03.2022
С самого начала проведения спецоперации выведено из строя 3 920 объектов военной инфраструктуры Украины.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России
Читайте нас на:

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация России поразила за ночь 14 марта 187 объектов ВСУ. В их числе оказались два пункта управления, один зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, две реактивные установки залпового огня, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и ГСМ, а также 31 место скопления боевой техники.

С самого начала проведения специальной военной операции ВС РФ выведено из строя 3 920 объектов военной инфраструктуры Украины.

Ранее экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Ракетный авиаудар нанесла пара штурмовиков Су-25, после выполнения задания они успешно вернулись на аэродром базирования.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:56 Армия
Видео
Авиация РФ поразила за ночь 187 объектов ВСУ, в том числе зенитный ракетный комплекс «Бук-М1»
08:25 Армия
Видео
Храбрость отсутствует: украинские военные в спешке побросали свои корабли в Бердянске
06:46 Армия
Видео
Руины на выжженном поле: корреспондент показал, как выглядят улицы Волновахи после бегства ВСУ
05:41 Армия
Видео
Корреспондент «Звезды» проследил за разминированием ТЭС в городе ЛНР Счастье
04:16 В стране и мире
Президенты США и Франции договорились об ужесточении антироссийских санкций
Популярное
Видео
Экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Отвага, мужество, тактическая выучка: в Минобороны РФ рассказали о новых подвигах российских военных
Видео
МО РФ показало последствия удара высокоточным оружием по военному полигону Яворовский
Видео
«Циркон»-невидимка: раскрыты стелс-особенности российской гиперзвуковой ракеты
Видео
Показательная казнь: кому могла понадобиться смерть украинского переговорщика Киреева
Спасение товарищей под минометным огнем: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.