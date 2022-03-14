Авиация РФ поразила за ночь 187 объектов ВСУ, в том числе зенитный ракетный комплекс «Бук-М1»

Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация России поразила за ночь 14 марта 187 объектов ВСУ. В их числе оказались два пункта управления, один зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, две реактивные установки залпового огня, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и ГСМ, а также 31 место скопления боевой техники.

С самого начала проведения специальной военной операции ВС РФ выведено из строя 3 920 объектов военной инфраструктуры Украины.

Ранее экипажи штурмовой авиации ВКС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Ракетный авиаудар нанесла пара штурмовиков Су-25, после выполнения задания они успешно вернулись на аэродром базирования.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов