Российские войска продвинулись на 11 километров за сутки в ходе наступления на Донбассе

За сутки российские вооруженные силы продвинулись на Донбассе на 11 километров. Также подразделения вышли на рубеж четырех населенных пунктов. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Подразделения российских Вооруженных сил продолжая наступление вышли на рубеж Водяное, Степное, Тарамчук и Славное. Продвижение за сутки составило 11 километров», - заявил Конашенков.

Также Игорь Конашенков сообщил, что с начала спецоперации на Украине выведены из строя 3920 объектов военной инфраструктуры ВСУ. Удалось уничтожить 143 беспилотника, 1267 танков и других бронированных машин, 124 РСЗО, 457 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1028 единиц специальной военной автомобильной техники.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов