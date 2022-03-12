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Захарова обвинила американские соцсети в поощрении национализма на Украине

Анна Касаткина
16:22 12.03.2022
Необходимо сделать выводы и использовать все ресурсы, чтобы пресечь разжигание ненависти, заявила представитель МИД России.
Захарова обвинила американские соцсети в поощрении национализма на Украине
© Фото: МИД РФ
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Цифровые платформы США поощряют украинский национализм, на это указывают последние заявления компании Meta. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ксенофобия границ не ведает. Интернет-ксенофобия уж тем более. Долгие годы национализм взращивался на территории Украины и поощрялся Западом. Результат такой политики мы все сегодня наблюдаем», - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, необходимо сделать из этой ситуации выводы и использовать все ресурсы, чтобы пресечь разжигание ненависти.

«Цифровые платформы США несут прямую ответственность за поощрение национализма на Украине», - подчеркнула представитель МИД.

Ранее в компании Meta, управляющей соцсетями Facebook и Instagram, заявили, что пользователям из некоторых стран разрешается призывать к насилию в отношении российских военнослужащих. Генпрокуратура РФ после этого призвала признать Meta экстремистской организацией, так как в ее действиях усматриваются признаки пропаганды терроризма (ч. 2. ст. 205.2 УК РФ) и возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по этим двум статьям.

Роскомнадзор также заявил об ограничении доступа к Instagram на территории России c 14 марта. Facebook была заблокирована еще в начале марта из-за невыполнения требований российских властей.

Позже вице-президент компании Ник Клегг заявил, что призывать к насилию против российских военнослужащих временно разрешено только пользователям с Украины. По его словам, Facebook и Instagram выступают против русофобии и дискриминации россиян.

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