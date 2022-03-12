Захарова обвинила американские соцсети в поощрении национализма на Украине
Цифровые платформы США поощряют украинский национализм, на это указывают последние заявления компании Meta. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Ксенофобия границ не ведает. Интернет-ксенофобия уж тем более. Долгие годы национализм взращивался на территории Украины и поощрялся Западом. Результат такой политики мы все сегодня наблюдаем», - написала она в своем Telegram-канале.
По словам Захаровой, необходимо сделать из этой ситуации выводы и использовать все ресурсы, чтобы пресечь разжигание ненависти.
«Цифровые платформы США несут прямую ответственность за поощрение национализма на Украине», - подчеркнула представитель МИД.
Ранее в компании Meta, управляющей соцсетями Facebook и Instagram, заявили, что пользователям из некоторых стран разрешается призывать к насилию в отношении российских военнослужащих. Генпрокуратура РФ после этого призвала признать Meta экстремистской организацией, так как в ее действиях усматриваются признаки пропаганды терроризма (ч. 2. ст. 205.2 УК РФ) и возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по этим двум статьям.
Роскомнадзор также заявил об ограничении доступа к Instagram на территории России c 14 марта. Facebook была заблокирована еще в начале марта из-за невыполнения требований российских властей.
Позже вице-президент компании Ник Клегг заявил, что призывать к насилию против российских военнослужащих временно разрешено только пользователям с Украины. По его словам, Facebook и Instagram выступают против русофобии и дискриминации россиян.