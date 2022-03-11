Раскрыта дата блокировки Instagram в России

Роскомнадзор даст пользователям Instagram время для переноса фото и видеоматериалов в другие социальные сети. Полностью доступ к соцсети будет ограничен в 00 часов 14 марта.

«Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта, предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Решение о блокировке принято Роскомнадзором на основании требования Генпрокуратуры РФ. В пятницу, 11 марта, компания-владелец Instagram и Facebook Meta Platforms Inc. приняла решение разрешить пользователям призывы к насилию по отношению к российским военнослужащим.

Генпрокуратура РФ после этого призвала признать Meta экстремистской организацией, так как в ее действиях усматриваются признаки пропаганды терроризма (ч. 2. ст. 205.2 УК РФ) и возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по этим двум статьям.

Роскомнадзор 11 марта заявил об ограничении доступа к Instagram на территории России. Facebook была заблокирована еще в начале марта из-за невыполнения требований российских властей.