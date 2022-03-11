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Генпрокуратура РФ попросила суд признать Meta экстремистской организацией

Анна Касаткина
15:01 11.03.2022
Уголовное дело в связи с действиями сотрудников Meta также возбудил Следственный комитет России.
Генпрокуратура РФ попросила суд признать Meta экстремистской организацией
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, globallookpress
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Генпрокуратура попросила признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Ведомство также требует от Роскомнадзора заблокировать в стране доступ к социальной сети Instagram, сообщает РИА Новости.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено заявление в суд о признании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории РФ», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что решение принято в соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».

Уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников Meta также возбудил Следственный комитет России.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Meta Platforms, управляющая социальными сетями Facebook и Instagram, разрешит пользователям в ряде стран призывать к насилию против россиян. По данным агентства Reuters, новая политика также позволяет агрессивные высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Пресс-секретарь Meta Энди Стоун позже подтвердил, что компания сняла запрет на призывы к насилию против российских военных, но не гражданских лиц.

В посольстве РФ в США данную инициативу считают объявлением информационной войны и требуют от официального Вашингтона пресечь экстремистскую деятельность корпорации, а также привлечь виновных к ответственности. На произошедшее отреагировали и в Госдуме РФ. Спикер Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции подготовить соответствующее обращение в Генпрокуратуру РФ и в Следственный комитет с просьбой незамедлительно принять меры прокурорского реагирования по отношению к компании Meta.

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