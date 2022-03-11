Неожиданный поворот: в Meta заявили, что Facebook и Instagram «не потерпят русофобии»

Facebook и Instagram выступают против русофобии и дискриминации россиян. Такое противоречивое в свете последних событий заявление сделал вице-президент компании Meta Ник Клегг.

По словам Клегга, компания придерживается своих принципов. Meta, утверждает вице-президент, не потерпит призывов к насилию по отношению к русским на своей платформе.

«Компания не потерпит русофобии или другой дискриминации, запугиваний или призывов к насилию в отношении русских», - заявил Клегг в Twitter.

Новая политика компании будет применяться только на территории Украины и является временной. Клегг заявил, что в ином случае платформе пришлось бы убирать посты украинцев, не давая им возможности «выразить возмущение». По какой причине украинцы не могли выражать возмущение, не прибегая к призывам о насилии, вице-президент Meta не уточнил.

Ранее в офисе генерального секретаря ООН заявили, что любые призывы к насилию являются абсолютно неприемлемыми. Так в организации отреагировали на новую политику Facebook и Instagram.