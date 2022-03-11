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Володин предложил призвать компанию Meta к ответу за разжигание ненависти к россиянам

Ян Брацкий
10:46 11.03.2022
В посольстве РФ в США действия компании сочли объявлением информационной войны без правил и потребовали от Вашингтона наказать виновных.
Володин предложил призвать компанию Meta к ответу за разжигание ненависти к россиянам
© Фото: Avishek Das. KeystonePressAgency, globallookpress
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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин призвал дать правовую оценку действиям корпорации Meta, которая позволила пользователям Facebook и Instagram призывать к насилию в отношении россиян из-за обострившейся ситуации на Украине.

«Есть предложение подготовить обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет. Пускай они берут и изучают. У них задача контролировать и пресекать правонарушения. Тем более если это происходит на территории нашей страны, с использованием социальных сетей... Правоохранительные органы должны дать свою оценку происходящему... Надо давать отпор, потому что речь идет о жизни наших граждан», - заявил Володин.

Ранее стало известно, что компания Meta, управляющая социальными сетями Facebook и Instagram, разрешила пользователям призывать к насилию в отношении россиян. В посольстве РФ в США это шаг назвали объявлением информационной войны без правил и потребовали от официальных властей отреагировать на экстремистскую деятельность компании и призвать виновных к ответственности.

О специальной военной операции по защите населения Донбасса президент Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главная цель операции - демилитаризация и денацификация Украины.

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