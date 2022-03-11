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Минобороны России впервые показало карту районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ

20:36 11.03.2022
ВС России вышли на рубеж Новодонецкое - Новомайорское - Егоровка. Продвижение составило 11 километров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Министерство обороны России впервые показало карту районов Украины, перешедших под контроль Вооруженных сил РФ и Народной милиции.

© Минобороны России

Группировка войск ДНР при огневой поддержке российских Вооруженных сил вышла к населенным пунктам Новоандреевка, Кириловка и блокировала Благодатное. В МО РФ сообщили, что продвижение в глубину составило 8 километров. ВС России вышли на рубеж Новодонецкое - Новомайорское - Егоровка. Продвижение составило 11 километров.

«В течение дня авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе три беспилотных летательных аппарата, в том числе два "Байрактар ТБ-2". Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 82 объекта ВСУ», - отметил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По последним данным оборонного ведомства, за время операции ВС РФ вывели из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины.

Также Конашенков сообщил, что российские военнослужащие в ходе наступления захватывают большое число ПЗРК различных типов, которые бросили украинские националисты. Вчера в Херсонской области были изъяты очередные ПЗРК «Игла». Националисты, отступая, бросили их в ящиках вместе с другими оружием и боеприпасами.

В МО РФ заявили, что киевский националистический режим, бесконтрольно раздавая полученные от европейских стран и США ПЗРК, создает долговременную угрозу террористических атак гражданским воздушным судам.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Николай Баранов.

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