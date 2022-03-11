Минобороны РФ опубликовало видео с ПЗРК и другим оружием, брошенным националистами

Российские военнослужащие в ходе наступления захватывают большое число ПЗРК различных типов, которые бросили украинские националисты. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Вчера в Херсонской области были изъяты очередные ПЗРК «Игла». Националисты, отступая, бросили их в ящиках вместе с другими оружием и боеприпасами.

«Киевский националистический режим, бесконтрольно раздавая полученные от европейских стран и США переносные зенитно-ракетные комплексы, создает долговременную угрозу террористических атак гражданским воздушным судам», - подчеркнул Игорь Конашенков.

Российские военнослужащие продолжат поиск и изъятие брошенных националистами ПЗРК для недопущения попадания смертоносного оружия к террористам и последующего их вывоза за пределы Украины.

Материал подготовили: Вадим Синицын, Николай Баранов.