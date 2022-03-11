За день авиация ВКС РФ сбила три беспилотника и поразила 82 объекта ВСУ

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за день сбила три украинских беспилотника и поразила 82 объекта Вооруженных сил Украины. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В числе пораженных беспилотников – два БПЛА «Байрактар ТБ-2». В списке пораженных объектов ВСУ четыре пункта управления и узла связи, три ЗРК, три склада боеприпасов и ГСМ. Также были поражены 63 места скопления боевой техники.

Всего за время операции выведено из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины, отметил Конашенков.

«Уничтожены: 121 беспилотный летательный аппарат, 1067 танков и других боевых бронированных машин, 114 реактивных систем залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 862 единицы специальной военной автомобильной техники», - сказал представитель ведомства.

Кроме того, Министерство обороны России впервые показало карту районов Украины, перешедших под контроль Вооруженных сил РФ и Народной милиции. Группировка войск ДНР при огневой поддержке российских Вооруженных сил вышла к населенным пунктам Новоандреевка, Кириловка и блокировала Благодатное. В МО РФ сообщили, что продвижение в глубину составило 8 километров. ВС России вышли на рубеж Новодонецкое - Новомайорское - Егоровка. Продвижение составило 11 километров.

Материал подготовили: Вадим Синицын, Николай Баранов.