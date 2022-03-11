Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

За день авиация ВКС РФ сбила три беспилотника и поразила 82 объекта ВСУ

Вадим Синицын
20:39 11.03.2022
В числе пораженных беспилотников – два БПЛА «Байрактар ТБ-2».
© Видео: Минобороны России © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС РФ за день сбила три украинских беспилотника и поразила 82 объекта Вооруженных сил Украины. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В числе пораженных беспилотников – два БПЛА «Байрактар ТБ-2». В списке пораженных объектов ВСУ четыре пункта управления и узла связи, три ЗРК, три склада боеприпасов и ГСМ. Также были поражены 63 места скопления боевой техники.

Всего за время операции выведено из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины, отметил Конашенков.

«Уничтожены: 121 беспилотный летательный аппарат, 1067 танков и других боевых бронированных машин, 114 реактивных систем залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 862 единицы специальной военной автомобильной техники», - сказал представитель ведомства.

Кроме того, Министерство обороны России впервые показало карту районов Украины, перешедших под контроль Вооруженных сил РФ и Народной милиции. Группировка войск ДНР при огневой поддержке российских Вооруженных сил вышла к населенным пунктам Новоандреевка, Кириловка и блокировала Благодатное. В МО РФ сообщили, что продвижение в глубину составило 8 километров. ВС России вышли на рубеж Новодонецкое - Новомайорское - Егоровка. Продвижение составило 11 километров.

Материал подготовили: Вадим Синицын, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:44 Армия
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео с ПЗРК и другим оружием, брошенным националистами
20:42 Армия
Видео
МО РФ: киевский режим создает угрозу террористических атак на гражданские самолеты, раздавая полученные с Запада ПЗРК
20:39 Армия
Видео
За день авиация ВКС РФ сбила три беспилотника и поразила 82 объекта ВСУ
20:20 В стране и мире
YouTube начал блокировать каналы госмедиа из РФ по всему миру
19:22 В стране и мире
США запрещают поставки в Россию долларовых банкнот
Популярное
Видео
МО РФ: боевики в школе искусств в Харькове прячут тела мирных граждан, убитых карателями
Видео
Корреспондент «Звезды» показал уничтоженную украинскую военную колонну в Херсонской области
Видео
За время спецоперации ВС РФ вывели из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины
Раскрыта дата блокировки Instagram в России
Путин в беседе с президентом Финляндии рассказал о ходе переговоров с Украиной
Видео
МО РФ показало, как украинские националисты блокируют выход мирных жителей из Чернигова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.