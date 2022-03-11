За время спецоперации ВС РФ вывели из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины

Вооруженные силы России с начала специальной операции по защите Донбасса вывели из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом на брифинге сообщил глава Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Всего за время операции выведено из строя 3346 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 121 беспилотный летательный аппарат, 1067 танков и других боевых бронированных машин, 114 реактивных систем залпового огня, 412 орудий полевой артиллерии и минометов, 862 единицы специальной военной автомобильной техники», - сказал он.

Конашенков добавил, что авиацией и ПВО ВКС РФ сбито в воздухе три беспилотных летательных аппарата, в том числе два «Байрактара ТБ-2». Оперативно-тактической и армейской авиацией, по его словам, поражены 82 объекта Вооруженных сил Украины. Среди них: четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, один С-300, один «Бук М-1» и один «Оса», три склада боеприпасов и ГСМ, а также 63 места скопления боевой техники.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.