Бесконтрольно раздавая полученные от Европы и Соединенных Штатов переносные зенитно-ракетные комплексы, киевский режим создает угрозу для террористических атак по гражданским воздушным судам. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«Киевский националистический режим, бесконтрольно раздавая полученные от европейских стран и США переносные зенитно-ракетные комплексы, создает долговременную угрозу террористических атак гражданским воздушным судам», - сказал он.

По словам Конашенкова, в ходе успешных наступательных действий против украинских националистов военнослужащие РФ захватывают большое количество ПЗРК различных типов.

«Так, вчера в Херсонской области были изъяты очередные ПЗРК «Игла». Украинские националисты, спешно отступая с занимаемых позиций, бросили данные комплексы в ящиках вместе с другим вооружением и боеприпасами», - пояснил представитель военного ведомства.

Он отметил, что в настоящее время организована проверка серийных номеров ПЗРК для установления страны-поставщика данного оружия из Восточной Европы.

Конашенков также добавил, что российские военнослужащие продолжат поиск и изъятие брошенных националистами ПЗРК для недопущения попадания смертоносного оружия к террористам и для последующего вывоза за пределы Украины.

Минобороны России также опубликовало видеоролик с ПЗРК и другим оружием, брошенным националистами.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.