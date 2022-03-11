В Кремле заявили, что усиление РФ западных рубежей не связано с закрытием границы

Возможное усиление западных рубежей России не предполагают закрытие границы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Усиление западных рубежей не связано с закрытием границы. Это связано с тем, что сейчас на фоне специальной военной операции на Украине НАТО, отдельные западные страны используют это для того, чтобы наращивать вблизи наших границ силовой потенциал», - сказал представитель Кремля.

Сегодня на совещании с постоянными членами Совбеза РФ министр обороны Сергей Шойгу заявил, что что Генштаб почти разработал план по усилению западных рубежей страны. Он также предложил президенту РФ Владимиру Путину передать ДНР и ЛНР трофейные ПЗРК, танки и стрелковое оружие, глава государства это предложение поддержал.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала реакцию коллективного Запада, который ввел в отношении официальной Москвы экономические санкции. Множество иностранных брендов заявили о приостановке деятельности в России или полном уходе с рынка.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов