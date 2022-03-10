Sony приостановила продажи PlayStation в России

Видеоигровая дочерняя компания Sony Group - Sony Interactive Entertainment (SIE) - приостанавливает поставки своей продукции в Россию и работу PlayStation Store на территории РФ. Об этом сообщает CNBC.

«Подразделение Sony PlayStation заявляет, что приостановило поставки всего программного обеспечения и оборудования в Россию. PlayStation Store также больше не будет доступен в стране», - информирует сайт телеканала.

Отмечается, что такое решение связано с событиями на Украине.

Двадцать четвертого февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения на территории Украины российской армией специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Сразу после этого ряд государств сообщил о введении новых санкций в отношении России, а некоторые крупные зарубежные компании заявили об уходе с российского рынка. В их числе Coca-Cola и Starbucks.

Десятого марта приостановили свою работу на территории РФ международные платежные системы Visa и Mastercard. Теперь картами данных систем, выпущенными российскими банками, нельзя будет воспользоваться за рубежом, совершить с их помощью трансграничные операции, и использовать их в сервисах Apple Pay и Google Pay.

Российская «Общественная потребительская инициатива», в свою очередь, подготовила и направила в правительство РФ и Генпрокуратуру страны список иностранных компаний, решивших покинуть российский рынок, которые в перспективе могут быть национализированы. В данный перечень, в том числе, вошли: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M.