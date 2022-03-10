СМИ: в России создали перечень зарубежных компаний-претендентов на национализацию

В правительство России и Генпрокуратуру страны направлен список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы. Данный перечень подготовила организация «Общественная потребительская инициатива», сообщают «Известия».

В список, по информации издания, вошло около 60 компаний, которые объявили о прекращении работы на территории РФ без предоставления гарантий потребителям. В их числе: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M.

«К работе над этим списком будут также подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор, каждый в части своей компетенции. Безусловно, список является открытым. Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры», - рассказал «Известиям» руководитель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

Он добавил, что у властей уже сформировалось единое мнение о том, что иностранный бизнес не может просто так закрыть свои предприятия внутри РФ. Также Павлов напомнил, что раньше о подобных сценариях развития отношений с иностранными партнерами говорил вице-премьер Андрей Белоусов, о возможной национализации заявлял и секретарь «Единой России» Андрей Турчак.

«Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества», - объяснил Олег Павлов.

Кроме того, по его словам, руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере.

Двадцать четвертого февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения на территории Украины российской армией специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Сразу после этого ряд государств сообщил о введении новых санкций в отношении России, а некоторые крупные компании заявили об уходе с российского рынка. В числе таких компаний, помимо прочего, Coca-Cola и Starbucks.

Десятого марта приостановили свою работу на территории РФ международные платежные системы Visa и Mastercard. При этом карты данных систем, которые были выпущены российскими банками, продолжат функционировать на территории нашей страны в прежнем режиме, однако ими нельзя будет воспользоваться за рубежом, совершить с их помощью трансграничные операции, и использовать их в сервисах Apple Pay и Google Pay.