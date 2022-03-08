В Starbucks объявили о приостановке работы на территории РФ

Starbucks приостановит бизнес в России. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление компании.

Отмечается, что на паузу будут поставлены, в том числе, доставка сырья и работа кофеен.

«Мы приняли решение приостановить всю нашу деловую активность в России, включая поставки наших продуктов», - приводит агентство слова гендиректора Starbucks Кевина Джонсона.

Руководитель компании обратил внимание, что свою работу временно прекратят абсолютно все кофейни сети, расположенные на территории РФ.