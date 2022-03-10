Visa и Mastercard приостановили работу в России

Сегодня, 10 марта, международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили свою работу на территории РФ. При этом карты данных систем, которые были выпущены российскими банками, продолжат функционировать на территории нашей страны в прежнем режиме, однако ими нельзя будет воспользоваться за рубежом.

Помимо этого, начиная с сегодняшнего дня будут недоступны трансграничные операции. В частности, станет невозможной оплата покупок в иностранных интернет-магазинах. Также карты Visa и Mastercard нельзя будет использовать в сервисах Apple Pay и Google Pay, сообщает ТАСС.

Приостановка работы платежных систем Visa и Mastercard в РФ связана с антироссийским ограничениями, введенными в связи с событиями на Украине.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения на территории Украины российской армией специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Сразу после этого ряд государств и частных иностранных компаний заявили о введении новых санкций в отношении России.