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Visa и Mastercard приостановили работу в России

Роман Захаров
00:22 10.03.2022
Для граждан, обладающих картами данных систем, выпущенными российскими банками, станут недоступны некоторые привычные операции и функции.
Visa и Mastercard приостановили работу в России
© Фото: Pixabay
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Сегодня, 10 марта, международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили свою работу на территории РФ. При этом карты данных систем, которые были выпущены российскими банками, продолжат функционировать на территории нашей страны в прежнем режиме, однако ими нельзя будет воспользоваться за рубежом.

Помимо этого, начиная с сегодняшнего дня будут недоступны трансграничные операции. В частности, станет невозможной оплата покупок в иностранных интернет-магазинах. Также карты Visa и Mastercard нельзя будет использовать в сервисах Apple Pay и Google Pay, сообщает ТАСС.

Приостановка работы платежных систем Visa и Mastercard в РФ связана с антироссийским ограничениями, введенными в связи с событиями на Украине.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения на территории Украины российской армией специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Сразу после этого ряд государств и частных иностранных компаний заявили о введении новых санкций в отношении России.

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