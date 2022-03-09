Coca-Cola приостанавливает деятельность в России

Coca-Cola приостанавливает деятельность на территории России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«The Coca-Cola Company сегодня объявила, что приостанавливает деловую активность в России», - приводит ТАСС заявление компании.

Ранее о приостановке бизнеса в РФ сообщила Starbucks. В компании отметили, что на паузу будут поставлены, в том числе, доставка сырья и работа кофеен.

Двадцать четвертого февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале на территории Украины военной спецоперации по защите жителей Донбасса. После этого ряд стран ввел новые санкции против нашей страны, а некоторые компании заявили о своем уходе с российского рынка.