Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД России призвали Запад задуматься об угрозе американского ядерного оружия в Европе

Иван Линдеманн
05:06 07.02.2022
Кроме того, как отметил Владимир Ермаков, участие неядерных европейских стран в совместных ядерных миссиях НАТО противоречит обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.
В МИД России призвали Запад задуматься об угрозе американского ядерного оружия в Европе
© Фото: Christian Ohde imageBROKER.com Globallookpress
Читайте нас на:

Западу следует задуматься об угрозе американского ядерного оружия в Европе. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Таким образом он прокомментировал опасения насчет угрозы размещения ядерного оружия России в Белоруссии.

«Не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском, а в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории России», - сказал он в интервью РИА Новости.

Кроме того, как отметил Ермаков, участие неядерных европейских стран в совместных ядерных миссиях НАТО противоречит обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Мы с таким двуличием стран Запада категорически не согласны», - добавил он.

Россия не раз заявляла о нарастании угроз на западных рубежах. По словам Владимира Путина, военная инфраструктура НАТО выдвинулась близко к российским границам. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложит Путину вернуть в республику ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше.

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что вопрос об отводе ядерного оружия с территорий стран НАТО весьма проблематичен. В конце января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что во всем мире количество ядерных боеголовок достигло порядка 13 тысяч.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:05 Армия
Видео
Российские и белорусские летчики провели совместное патрулирование на Су-30СМ
05:06 В стране и мире
В МИД России призвали Запад задуматься об угрозе американского ядерного оружия в Европе
04:40 В стране и мире
Адвокат Бута рассказал о возможных вариантах досрочного освобождения россиянина
02:28 В стране и мире
Кандидат в президенты Франции заговорила по-русски
01:46 В стране и мире
В Роспотребнадзоре раскрыли долю «стелс-омикрона» в России
Популярное
Видео
Самый быстрый в мире катер на подводных крыльях «Сагарис» разогнался быстрее 100 километров в час
Александр Большунов завоевал первое золото сборной РФ на Олимпиаде в Пекине
Умер пятилетний мальчик, который провел несколько дней в глубоком колодце в Марокко
Видео
Опубликованы кадры взлета ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Видео
Грузовик обрушил пешеходный мост на Горьковском шоссе в Подмосковье
ВКС успешно провели пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.