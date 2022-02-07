В МИД России призвали Запад задуматься об угрозе американского ядерного оружия в Европе

Западу следует задуматься об угрозе американского ядерного оружия в Европе. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Таким образом он прокомментировал опасения насчет угрозы размещения ядерного оружия России в Белоруссии.

«Не видят ли наши европейские коллеги угрозу своей безопасности не в гипотетическом белорусском, а в реально имеющем место размещении на территории ряда стран НАТО американского ядерного оружия, способного поражать цели на территории России», - сказал он в интервью РИА Новости.

Кроме того, как отметил Ермаков, участие неядерных европейских стран в совместных ядерных миссиях НАТО противоречит обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Мы с таким двуличием стран Запада категорически не согласны», - добавил он.

Россия не раз заявляла о нарастании угроз на западных рубежах. По словам Владимира Путина, военная инфраструктура НАТО выдвинулась близко к российским границам. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложит Путину вернуть в республику ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше.

Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что вопрос об отводе ядерного оружия с территорий стран НАТО весьма проблематичен. В конце января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что во всем мире количество ядерных боеголовок достигло порядка 13 тысяч.