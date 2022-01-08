В США считают «проблематичным» вопрос о выводе ядерного оружия из стран НАТО

Представитель Госдепартамента Соединенных Штатов сообщила, что вопрос об отводе ядерного оружия из территорий стран НАТО весьма «проблематичен». Это прозвучало на брифинге в преддверии переговоров с Российской Федерацией по гарантиям безопасности.

«Это будет проблематично для США. Мы подтверждаем, что пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом», - цитирует РИА Новости высокопоставленного представителя Госдепартамента.

Ранее в МИД РФ ответили на вопрос о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Официальный представитель министерства Мария Захарова, сообщила, что Россия подготовит адекватный ответ на враждебные и агрессивные действия стран НАТО. Она добавила, что этот ответ может включать и военно-технические меры.