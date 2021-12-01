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Путин заявил о необходимости получить правовые гарантии нераспространения НАТО на восток

Андрей Аркадьев
13:42 01.12.2021
Глава государства отметил, что России нужны правовые, юридические гарантии безопасности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент РФ Владимир Путин рассказал о нарастании угроз на западных рубежах, он также констатировал, что военная инфраструктура НАТО выдвинулась близко к российским границам.

«В данной ситуации мы предпринимаем адекватные военно-технические меры, но повторю, не мы кому-то угрожаем», - сказал глава государства на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами в Кремле.

Путин отметил, что обвинять Россию в угрозах с учетом реального положения дел, то есть «сваливать с больной головы на здоровую», как минимум безответственно.

«Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача - добиваться предоставления сильных, надежных и долгосрочных гарантий безопасности», - добавил президент.

В диалоге с США и их союзниками Россия будет добиваться договоренностей, исключающих дальнейшее продвижение Североатлантического альянса в восточном направлении и размещения вооружения блока у российских границ, сказал Путин. Президент отметил, что России нужны правовые, юридические гарантии безопасности.

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