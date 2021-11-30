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Лукашенко заявил о готовности разместить на территории Белоруссии ядерное оружие

Ян Брацкий
17:48 30.11.2021
Как отметил белорусский лидер, это произойдет в случае появления ядерных боезарядов в Восточной Европе.
Лукашенко заявил о готовности разместить на территории Белоруссии ядерное оружие
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Официальный Минск предложит Москве разместить на территории Белоруссии ядерное оружие, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг допустил размещение этого типа вооружений в Польше, если власти ФРГ откажутся принять его у себя на территории.

«В таком случае я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я, как рачительный, извините, хозяин, ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте», - сказал Лукашенко в беседе с РИА Новости.

После распада СССР на белорусской территорий находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам и более тысячи тактических ядерных боеголовок. После подписания Договора о нераспространении ядерного оружия Минск согласился на вывод вооружений.

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