Лукашенко заявил о готовности разместить на территории Белоруссии ядерное оружие

Официальный Минск предложит Москве разместить на территории Белоруссии ядерное оружие, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг допустил размещение этого типа вооружений в Польше, если власти ФРГ откажутся принять его у себя на территории.

«В таком случае я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы же на территории Белоруссии к этому готовы. Я, как рачительный, извините, хозяин, ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте», - сказал Лукашенко в беседе с РИА Новости.

После распада СССР на белорусской территорий находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам и более тысячи тактических ядерных боеголовок. После подписания Договора о нераспространении ядерного оружия Минск согласился на вывод вооружений.