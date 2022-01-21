Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Генсек ООН назвал число ядерных боеголовок в мире

Елизавета Потейчук
22:30 21.01.2022
Антониу Гутерреш назвал неприемлемым число ядерных боеголовок в мире.
Генсек ООН назвал число ядерных боеголовок в мире
© Фото: Christian Ohde imageBROKER.com Globallookpress
Читайте нас на:

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что во всем мире количество ядерных боеголовок достигло порядка 13 тысяч. По его словам, это неприемлемо.

«Мы, к сожалению, наблюдаем рост числа ядерных боеголовок. У нас сейчас 13 тысяч ядерных боеголовок в мире, и я не думаю, что это то, что мы можем принять», - цитирует РИА Новости слова Гутерреша с пресс-конференции.

Напомним, что ранее лидеры Китайской Народной Республики, России, Великобритании, США и Франции выступили с совместным заявлением, в котором сказано, что стороны считают первостепенной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, а также снижение стратегических рисков. В документе также подчеркивается, что противодействие ядерным угрозам, а также сохранение и соблюдение двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств стран в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями как никогда важно.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:40 В стране и мире
СМИ сообщили, что Леонида Куравлева перевели в хоспис
20:47 В стране и мире
В Госавтоинспекции раскрыли детали массового ДТП на Киевском шоссе
19:37 В стране и мире
Видео
Движение по Киевскому шоссе в Москве заблокировано из-за массовой аварии
18:12 В стране и мире
Видео
Суд арестовал замглавы Минтранса по делу о мошенничестве
16:54 В стране и мире
Минтранс предложил выдавать бортпроводникам средства для сдерживания дебоширов
Популярное
Видео
Лавров заявил, что США предоставят ответы на предложения РФ на следующей неделе
Видео
В Хабаровском крае дивизионы С-400 «Триумф» подготовили для отбытия в Белоруссию: видео
Видео
РВСН получили гиперзвуковые ракеты «Авангард» в рамках перевооружения
«Нет ничего»: Песков о встрече Путина и Зеленского
Видео
Серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в этом году
Видео
Новейшая подводная лодка «Магадан» принята в состав Военно-морского флота
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.