Байден оценил встречу Путина и Си Цзиньпина в Пекине

В отношениях России и Пекина нет ничего нового. Такое мнение высказал президент США Джо Байден, комментируя встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине.

«В этом нет ничего нового», - сказал глава Белого дома в ходе брифинга.

Путин и Си Цзиньпин встретились в пятницу, 4 февраля. Переговоры прошли в день открытия Олимпийских игр. В результате стороны приняли совместное заявление. Президент России отметил, что отношения двух стран развиваются поступательно, в духе дружбы и стратегического партнерства. Председатель КНР в свою очередь заявил, что Москва и Пекин являются опорой для сплочения мира.

Также Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином заявил о продвижении газового сотрудничества двух стран. Речь идет об организации поставок топлива с Дальнего Востока. Кроме того, Россия и Китай выпустили совместное заявление о намерении противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных государств под любым предлогом.