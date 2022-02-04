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Путин назвал взаимоотношения РФ и КНР хорошим примером двустороннего взаимодействия

Марина Крижановская
10:54 04.02.2022
Российский президент отметил, что взаимоотношения «развиваются действительно поступательно», и выразил уверенность в достойном выступлении спортсменов обеих стран.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости
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Президент Российской Федерации Владимир Путин и генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин начали проведение переговоров в китайской столице. Российский лидер поблагодарил за приглашение на церемонию открытия зимних Олимпийских игр и отметил, что это не первое совместное участие российского и китайского лидеров в открытии Олимпийских игр.

«Наше посещение во время открытия Олимпиад стали в известной степени традицией: вы приехали к нам в гости, мы были у вас сначала в 2008 году на летней Олимпиаде, затем вы в 14-м на зимней в Сочи. И вот, как и договаривались, сейчас у вас в Пекине на открытии зимних Олимпийских игр. Уверен, что наши спортсмены выступят достойно - и китайские, и российские. Весь мир будет внимательно наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках», - сказал Владимир Путин в приветственном слове.

Также российский президент отметил все более развивающиеся отношения между двумя странами. Он назвал их «хорошим примером строительства достойных двусторонних отношений», помогающих развиваться и России, и Китаю.

«Что касается наших двусторонних отношений, то они развиваются действительно поступательно, в духе дружбы, стратегического партнерства. Они приобрели действительно беспрецедентный характер. И являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживать друг друга в развитии», - подчеркнул Владимир Путин.

Во время российско-китайских переговоров председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что обе страны являются опорой для сплочения мира. Лидер Китая также отметил демократический дух двух стран.

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