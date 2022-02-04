Путин сообщил о новом шаге газового сотрудничества России и Китая

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с главой Китая Си Цзиньпином заявил о продвижении газового сотрудничества двух стран. Речь идет об организации поставок топлива с Дальнего Востока.

«К нашей сегодняшней встрече и наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику, и в газовой отрасли сделан еще один шаг вперед. Я имею в виду новый контракт на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 миллиардов кубических метров газа в год», - сказал Путин.

Также председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что обе страны являются опорой для сплочения мира. Лидер Китая также отметил демократический дух двух стран.