РФ и Китай заявили о намерении противостоять вмешательству во внутренние дела стран

Россия и Китай выпустили совместное заявление о намерении противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран под любым предлогом. Заявление было опубликовано по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Стороны выступают против злоупотребления демократическими ценностями, вмешательства во внутренние дела суверенных государств под предлогом защиты демократии и прав человека, а также против попыток провоцировать раскол и конфронтацию в мире», - говорится в тексте заявления на сайте Кремля.

Также РФ и КНР будут осуждать действия по нивелированию ответственности фашистских агрессоров и попыткам запятнать честь стран-победительниц во Второй мировой войне.

В ходе переговоров Владимир Путин заявил о продвижении газового сотрудничества двух стран. Речь идет об организации поставок топлива с Дальнего Востока.