Лидер Китая заявил, что РФ и КНР служат опорой для сплочения мира

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что обе страны являются опорой для сплочения мира. Лидер Китая также отметил демократический дух двух стран.

«Совместными усилиями (страны. - Прим. ред.) проводят в жизнь подлинную многосторонность, отстаивают настоящий демократический дух, служат надежной опорой для сплочения мира в преодолении кризисов и защите равенства», - сказал китайский лидер в начале встречи.

В начале переговоров Путин, в свою очередь, поблагодарил китайского коллегу за приглашение на открытие Олимпийских игр. Российский лидер отметил, что Китай проделал блестящую работу по подготовке к мероприятию.