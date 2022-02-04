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Лидер Китая заявил, что РФ и КНР служат опорой для сплочения мира

Алексей Курильченко
10:56 04.02.2022
Си Цзиньпин отметил совместный вклад двух стран для преодоления кризисов и защиты равенства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что обе страны являются опорой для сплочения мира. Лидер Китая также отметил демократический дух двух стран.

«Совместными усилиями (страны. - Прим. ред.) проводят в жизнь подлинную многосторонность, отстаивают настоящий демократический дух, служат надежной опорой для сплочения мира в преодолении кризисов и защите равенства», - сказал китайский лидер в начале встречи.

В начале переговоров Путин, в свою очередь, поблагодарил китайского коллегу за приглашение на открытие Олимпийских игр. Российский лидер отметил, что Китай проделал блестящую работу по подготовке к мероприятию.

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