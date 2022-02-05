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Опубликованы кадры взлета ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк

15:26 05.02.2022
Полет аппарата проходит под контролем Центра контроля космического пространства.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Минобороны РФ опубликовало кадры взлета ракеты-носителя «Союз-2.1а», запущенной в интересах ведомства с космодрома Плесецк. Старт ракеты и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

Через две минуты после старта ракета была принята на сопровождение наземными средствами управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2553». Аппарат оснащен вновь разрабатываемыми бортовыми приборами и системами для их отработки в условиях воздействия радиации и тяжелых заряженных частиц.

После выведения на орбиту космического аппарата офицеры Центра контроля космического пространства внесли информацию о нем в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию, и приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте для принятия его на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

Всего в обеспечении запуска космического аппарат Минобороны России было задействовано более 40 наземных измерительных средств и свыше 70 боевых расчетов 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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