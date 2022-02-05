Разгонный блок «Фрегат» успешно отделился от ракеты «Союз-2.1а»
Выведение на орбиту космического аппарата займет несколько часов.
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Головная часть ракеты носителя среднего класса «Союз-2.1а» в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а».
Выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком «Фрегат» займет несколько часов.
Пуск ракеты космического назначения «Союз-2.1а» был осуществлен сегодня, 5 февраля, в 10 часов утра боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации Плесецк в Архангельской области.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов