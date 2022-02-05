Разгонный блок «Фрегат» успешно отделился от ракеты «Союз-2.1а»

Головная часть ракеты носителя среднего класса «Союз-2.1а» в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком «Фрегат» займет несколько часов.

Пуск ракеты космического назначения «Союз-2.1а» был осуществлен сегодня, 5 февраля, в 10 часов утра боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации Плесецк в Архангельской области.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов