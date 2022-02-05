Космический аппарат Минобороны России принят на управление наземными средствами ВКС

Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» успешно вывели на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России. Выведение прошло в штатном режиме.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме. После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-25».

До этого головная часть ракеты носителя среднего класса «Союз-2.1а» в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата в расчетное время штатно отделилась от третьей ступени ракеты «Союз-2.1а».

Пуск ракеты был осуществлен сегодня, 5 февраля, в 10 часов утра боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации Плесецк в Архангельской области.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов