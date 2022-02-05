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Ракета «Союз-2.1а» взята на сопровождение наземными средствами ВКС

Егор Левин
10:14 05.02.2022
Старт стал первым пуском ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» в 2022 году.
Ракета «Союз-2.1а» взята на сопровождение наземными средствами ВКС
© Фото: Министерство обороны России
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Ракета-носитель «Союз-2.1а», стартовавшая с космодрома Плесецк, взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС РФ.

Пуск «Союз-2.1а» стал первым из носителей среднего класса «Союз-2» в 2022 году. Летные испытания космического ракетного комплекса стартовали на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года.

Ранее в Роскосмосе сообщили о выведении на орбиту запущенных с Байконура спутников OneWeb. Это был первый запуск такого количества спутников, до этого на орбиту выводилось по 34 британских спутника связи.

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