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ВКС успешно провели пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк

10:10 05.02.2022
Подготовка к пуску и старт были осуществлены в штатном режиме.
ВКС успешно провели пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
© Фото: Минобороны РФ
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Сегодня, 5 февраля, боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил России успешно осуществил пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим аппаратом с пусковой установки  №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации Плесецк. Подготовка к пуску и старт были осуществлены в штатном режиме.

Позже ракета была взята на сопровождение наземными силами ВКС.

В ноябре прошлого года ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат» с военным аппаратом. Запуск был также осуществлен с космодрома Плесецк.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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