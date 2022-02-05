ВКС успешно провели пуск ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк

Сегодня, 5 февраля, боевой расчет Космических войск Воздушно-космических сил России успешно осуществил пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим аппаратом с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации Плесецк. Подготовка к пуску и старт были осуществлены в штатном режиме.

Позже ракета была взята на сопровождение наземными силами ВКС.

В ноябре прошлого года ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат» с военным аппаратом. Запуск был также осуществлен с космодрома Плесецк.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов