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Огонь артиллерии и удары с воздуха: как проходит проверка сил реагирования Союзного государства под Брестом

Роман Закурдаев
18:26 03.02.2022
Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин стали свидетелями эффектного «боя» на земле и в небе. В четверг они посетили этап совместных учений на полигоне Брестский.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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С ходу на предельно малых высотах «нарушителей» госграницы атакуют ударные вертолеты Ми-24 - легендарные «Крокодилы». На земле в бой с незаконными вооруженными формированиями  уже вступает тяжелая техника.

На командном пункте за маневрами сил оперативного реагирования Союзного государства министр обороны России Сергей Шойгу внимательно наблюдает вместе с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

Непрерывную стрельбу и залпы орудий на полигоне Брестский на мгновение сменяет рокот гусениц танковой армады. Модернизированные Т-72Б3 и Т-90 выходят на оперативный простор. В составе соединения действующие чемпионы мира по танковому биатлону - экипаж старшины Дашинима Галданова из Бурятии.

«Приступили к выполнению учебно-боевых задач на полигоне Брестском. С учебно-боевыми задачами справились на отлично. Мишени были все поражены на удалении от 1 000 до 1 500 метров, стрельба производилась с ходу, боевыми снарядами», - рассказал Галданов.

С закрытых позиций на расстоянии восемь километров сокрушительный удар по неприятелю наносят установки реактивной системы залпового огня «Град».

Когда отдельные группы боевиков попытались прорваться в населенный пункт, их встретили десантники Ивановского соединения ВДВ. А вот уже из обороны в наступление переходит парашютно-десантный батальон. Огонь ведут из стрелкового оружия, гранатометов и автоматических пушек боевых машин десанта четвертого поколения.

Детали предстоящих совместных учений «Союзная решимость - 2022» Сергей Шойгу ранее в Минске обсудил на встрече с Александром Лукашенко. Переброску соединений Восточного военного округа на территорию Белоруссии глава Минобороны России назвал беспрецедентной. Сказался высокий уровень взаимодействия, который наглядно был продемонстрирован еще во время миротворческой операции в Казахстане.

«Мы проводим эти учения по поручению Верховного главнокомандующего России и Верховного главнокомандующего Белоруссии. Вы совершенно правильно отметили, что январь месяц заставил нас начать все эти учения, проверки и совместную работу гораздо раньше. И это был Казахстан. И конечно, благодаря той оперативной работе наших президентов - и вас, и Владимира Владимировича, и ваших коллег по ОДКБ, - конечно, эту операцию удалось провести в самые короткие и сжатые сроки. И как сегодня уже показывает жизнь, очень своевременно», - сказал Шойгу.

Отдельно министр отметил важность, а главное, своевременность создания совместных российско-белорусских учебных военных центров. Это значительно укрепляет оборону Союзного государства. Вооруженные силы России и Белоруссии в этом году проведут свыше 20 совместных учений. Центральное из них - «Восток-2022». Теперь уже белорусским военным предстоит масштабная переброска на тысячи километров и знакомство с новейшим российским вооружением.

Однодневный визит в Белоруссию Сергей Шойгу продолжил посещением Брестской крепости. Небольшая экскурсия по музейно-мемориальному комплексу, а в завершение в память о героических защитниках бастиона церемония возложения цветов к Вечному огню.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Кирилл Ховрин

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