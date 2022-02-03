Шойгу заявил, что белорусские военные будут переброшены в РФ на 10 тысяч км на учения «Восток-2022»

В стратегических учениях «Восток-2022» примут участие белорусские Вооруженные силы, в текущем году РФ и Белоруссия проведут более 20 совместных мероприятий. Об этом сообщил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу 3 февраля на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко.

«Учения "Восток-2022" они будут на востоке. И по вашему решению Министерство обороны, Вооруженные силы Белоруссии будут участвовать в этих учениях - большая группировка. Теперь им предстоит на 10 тысяч километров перебраться туда», - отметил министр обороны РФ.

По словам Шойгу, главная задача состоит в том, чтобы система противовоздушной обороны, которая создана в рамках Содружества, могла отрабатывать свои навыки и показывать эффективность. Министр подчеркнул, что переброска войск в рамках февральских учений прошла блестяще.

В свою очередь, Лукашенко заявил о намерении закупать у РФ в ближайшие годы почти всю технику, участвующую в совместных учениях. Он добавил, что Белоруссия готова создавать с Россией дополнительные центры для обучения обращению с российским оружием, включая системы ПВО.

В декабре начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил о планах пригласить иностранные воинские контингенты на стратегические учения «Восток-2022», которые пройдут в сентябре 2022 года.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов