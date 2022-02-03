Министры обороны РФ и Белоруссии посетили комплекс «Брестская крепость-герой»

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Главы военных ведомств двух стран возложили венки к Вечному огню.

Шойгу прилетел сегодня в Минск, где встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и Хрениным. Затем главы военных ведомств прибыли на полигон Брестский, где наблюдали за этапом отработки задач в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Проверка состоит из двух этапов. На первом этапе, до 9 февраля, будут передислоцированы и созданы группировки войск. На втором этапе, с 10 по 20 февраля, пройдут учения «Союзная решимость - 2022», в ходе которых военным двух стран предстоит разыграть сценарий совместной оборонительной операции.

По условиям учений, Союзное государство подвергнется внешней агрессии, которую необходимо отразить. Также военнослужащие отработают противодействие терроризму, отточат навыки по усилению госграницы, перекроют каналы «доставки оружия», найдут и обезвредят условных диверсантов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов