Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Болсонару заявил, что его страна займет нейтральную позицию в отношении кризиса на Украине

Марина Крижановская
08:15 28.02.2022
Президент Бразилии отметил, что его страна не хочет «приносить последствия конфликта в страну».
Болсонару заявил, что его страна займет нейтральную позицию в отношении кризиса на Украине
© Фото: Antonio Molina, imago, Globallookpress
Читайте нас на:

Федеративная Республика Бразилия выступила против голосования за антироссийские санкции. Данное заявление поступило от президента страны - Жаира Болсонару.

Бразильским лидером было отмечено, что он «в принятии решений будет руководствоваться практическими соображениями с учетом партнерства наших стран» - Бразилии и России. Также Болсонару отметил, что «Бразилия займет нейтральную позицию в отношении российского вторжения в Украину, поскольку она не хочет "приносить последствия конфликта в страну"». По сообщению издания Santos E Região, отвечая на вопрос об осаде российскими войсками Киева, он отметил, что «говорить о резне - преувеличение».

Поддержку России также оказала Мьянма. Так, в Мьянме уверены, что вина за сложившуюся ситуацию на Украине лежит не на России, но кризис между двумя странами спровоцирован сложившейся геополитической обстановкой. Там отметили, что кризис стал последствием отказа США дать России гарантии безопасности.

Также и президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет вводить санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР. Сербский лидер подчеркнул, что его страна временно прекращает военные учения со всеми государствами.

В разговоре с президентом Владимиром Путиным президент Сирии Башар Асад выразил решительную поддержку проводимой Россией специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса. Президент Сирии  при этом осудил дестабилизирующую политику США и НАТО, которая в свое время привела к серьезной деградации обстановки и на Ближнем Востоке.

Россию поддержала и Республика Куба. В кубинском МИД оценили действия США и расширение НАТО к границам России. Как заявили в ведомстве, именно эти действия привели к ситуации с последствиями непредсказуемого масштаба, которую можно было избежать.

Авторы сообщения указали на перемещение сил НАТО и США в направлении регионов, прилегающих к РФ. Им предшествовали активные поставки оружия на Украину. В МИД Кубы назвали эти действия «военным окружением».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:19 В стране и мире
Бастрыкин поручил СК РФ расследовать все случаи пыток российских военнослужащих украинскими военными
03:56 Армия
Видео
Избежать крови мирных жителей: как РФ ведет спецоперацию по защите Донбасса
01:16 В стране и мире
Видео
Депутат Рады обвинил власти Украины в применении «фашистской тактики»
06:32 В стране и мире
В ЕС заявили о возможности сделок с ЦБ РФ в случае необходимости
23:27 В стране и мире
Видео
Политолог: переговоры РФ с Украиной могут пройти в понедельник утром
Популярное
Мэр Житомира: силовики будут стрелять в мародеров на месте
Видео
«Своих не бросаем»: в Москве состоялся автопробег в честь признания ДНР и ЛНР
Видео
Пиманов рассказал об инциденте с «туманом» на съемках «Одиннадцати молчаливых мужчин»
Лавров назвал Зеленского неуравновешенным и несамостоятельным человеком
Названы имеющие право на бесплатные лекарства категории россиян
В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать хорошие пельмени
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.