Федеративная Республика Бразилия выступила против голосования за антироссийские санкции. Данное заявление поступило от президента страны - Жаира Болсонару.

Бразильским лидером было отмечено, что он «в принятии решений будет руководствоваться практическими соображениями с учетом партнерства наших стран» - Бразилии и России. Также Болсонару отметил, что «Бразилия займет нейтральную позицию в отношении российского вторжения в Украину, поскольку она не хочет "приносить последствия конфликта в страну"». По сообщению издания Santos E Região, отвечая на вопрос об осаде российскими войсками Киева, он отметил, что «говорить о резне - преувеличение».

Поддержку России также оказала Мьянма. Так, в Мьянме уверены, что вина за сложившуюся ситуацию на Украине лежит не на России, но кризис между двумя странами спровоцирован сложившейся геополитической обстановкой. Там отметили, что кризис стал последствием отказа США дать России гарантии безопасности.

Также и президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет вводить санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР. Сербский лидер подчеркнул, что его страна временно прекращает военные учения со всеми государствами.

В разговоре с президентом Владимиром Путиным президент Сирии Башар Асад выразил решительную поддержку проводимой Россией специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса. Президент Сирии при этом осудил дестабилизирующую политику США и НАТО, которая в свое время привела к серьезной деградации обстановки и на Ближнем Востоке.

Россию поддержала и Республика Куба. В кубинском МИД оценили действия США и расширение НАТО к границам России. Как заявили в ведомстве, именно эти действия привели к ситуации с последствиями непредсказуемого масштаба, которую можно было избежать.

Авторы сообщения указали на перемещение сил НАТО и США в направлении регионов, прилегающих к РФ. Им предшествовали активные поставки оружия на Украину. В МИД Кубы назвали эти действия «военным окружением».