Асад в разговоре с Путиным осудил дестабилизирующую политику США и НАТО

Президент Сирии Башар Асад в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным поддержал спецоперацию РФ для защиты Донбасса и осудил дестабилизирующую политику США и НАТО. Главы двух государств переговорили по телефону в пятницу, 25 февраля.

«Президент Сирии выразил решительную поддержку проводимой Россией специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса, осудив при этом дестабилизирующую политику США и НАТО, которая в свое время привела к серьезной деградации обстановки и на Ближнем Востоке», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин поблагодарил своего коллегу за принципиальную позицию и поделился с ним своей оценкой развития ситуации в контексте принятых и реализуемых РФ решений.

Лидеры также пообщались на тему сирийского урегулирования, в частности, продвижения политического процесса в рамках астанинского формата в целях обеспечения суверенитета, единства и территориальной целостности САР.

Кроме того, в ходе разговора рассмотрен ряд вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере, и условлено о продолжении взаимодействия и контактов на различных уровнях, заключили в Кремле.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донбасса. По словам Путина, РФ не ставит перед собой цели оккупации Украины, но надеется на ее демилитаризацию.