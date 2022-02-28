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Власти Мьянмы считают, что Запад сам спровоцировал текущий кризис вокруг Украины

Марина Крижановская
07:42 28.02.2022
В Республике Союз Мьянма уверены, что текущий кризис в Европе стал последствием отказа США дать России гарантии безопасности.
Власти Мьянмы считают, что Запад сам спровоцировал текущий кризис вокруг Украины
© Фото: Lu Jinbo, XinHua, Globallookpress
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В Мьянме уверены, что вина за сложившуюся ситуацию на Украине лежит не на России, но кризис между двумя странами спровоцирован сложившейся геополитической обстановкой. Там отметили, что кризис стал последствием отказа США дать России гарантии безопасности.

Также в Мьянме отметили, что у президента российского государства не оставалось другого выбора и «действия руководства России направлены на защиту национальных интересов». Об этом заявил официальный представитель военных властей Мьянмы генерал Зо Мин Тун.

«Я хочу сказать, что ситуация, сложившаяся вокруг Украины, - это не проблема двух стран. Президент, правительство и народ России обязаны были реагировать на складывающуюся геополитическую ситуацию в мире, где Украина была лишь одним из звеньев. Хочу также подчеркнуть, что действия руководства России направлены на защиту национальных интересов и демонстрируют единство народа этой страны», - сообщил он в комментарии РИА Новости.

Зо Мин Тун отметил, что в Мьянме видят приближение Соединенных Штатов к границам России с целью подрыва ее суверенитета.

«Мы видим, что США приближаются к границам России, чтобы подорвать ее суверенитет», - сказал он.

Ранее дипломат внешнеполитического ведомства Китая Джао Лицзянь карикатурой проиллюстрировал действия США в отношении Украины. Он опубликовал в своем аккаунте в Twitter карикатуру, на которой Дядя Сэм (персонифицированный образ Соединенных Штатов) поливает из колонки с надписью «Топливо» огонь, в центре которого стоит табличка с надписью «Украина», и комментирует: «Почему Китай не может сделать больше, чтобы помочь потушить этот пожар?».

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