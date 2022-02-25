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Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России

Виктория Ивашечкина
20:34 25.02.2022
Кроме того, страна временно прекращает военные учения со всеми государствами.
Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России
© Фото: Pixabay
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не будет вводить санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР. Кроме того, политик подчеркнул, что Сербия временно прекращает военные учения со всеми государствами, передает ТАСС.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Евросоюз согласовал крупнейший в истории пакет санкций против России. По мнению политика, он будет болезненным и для стран ЕС. Днем ранее стало известно о том, что новый санкционный пакет Евросоюза против России включает в себя финансовый сектор, энергетику, транспорт и товары двойного назначения. 

В пятницу, 25 февраля, власти Японии заявили, что страна вводит новые санкции против России. Уточнялось, что данные санкции предполагают запрет на выдачу виз российским гражданам, и заморозку активов частных лиц и организаций. 

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, однако РФ будет стремиться к ее демилитаризации. В связи с военной операцией ряд государств ввели ограничительные меры в отношении РФ. 

Ранее в ЦБ рассказали, что совместно с российским правительством будут оказывать необходимую поддержку банкам, которые попали под санкции, введенные из-за военной операции.

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