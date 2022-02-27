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В МИД Кубы заявили, что к ситуации на Украине привело расширение НАТО на восток

Вадим Синицын
04:10 27.02.2022
По мнению представителей Кубы, история возложит ответственность за последствия наступательной военной доктрины НАТО на правительство США.
В МИД Кубы заявили, что к ситуации на Украине привело расширение НАТО на восток
© Фото: Joaquin Hernandez,Xinhua, Global Look Press
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В Министерстве иностранных дел Кубы оценили действия США и расширение НАТО к границам России. Как заявили в ведомстве, именно эти действия привели к ситуации с последствиями непредсказуемого масштаба, которой можно было избежать.

Авторы сообщения указали на перемещение сил НАТО и США в направлении регионов, прилегающих к РФ. Им предшествовали активные поставки оружия на Украину. В МИД Кубы назвали эти действия «военным окружением».

«Честно рассматривать текущую ситуацию на Украине невозможно без глубокой оценки справедливых претензий Российской Федерации к США и НАТО, и факторов, которые привели к применению силы», - говорится в заявлении на сайте МИД Кубы.

По мнению представителей Кубы, история возложит ответственность за последствия наступательной военной доктрины НАТО на правительство США. Именно эти действия за пределами границ Альянса угрожают стабильности и миру. Было ошибкой десятилетиями игнорировать обоснованные требования РФ о гарантиях безопасности, утверждается в документе.

Кроме того, авторы документы назвали несбалансированной резолюцию Совета безопасности ООН от 25 февраля. По их мнению, текст не учитывает интересы всех вовлеченных сторон – в частности, не признается ответственность тех, кто развернул агрессивные действия, что и привело к эскалации конфликта.

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