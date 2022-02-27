Представитель МИД КНР карикатурой проиллюстрировал действия США в отношении Украины
По мнению Джао Лицзяня, Соединенные Штаты должны спросить у себя, кто начал эскалацию.
© Фото: zlj517, Instagram
Официальный представитель МИД КНР Джао Лицзянь опубликовал карикатуру на фоне происходящих на Украине событий. Изображение появилось в его аккаунте в Twitter.
На картинке Дядя Сэм (персонифицированный образ Соединенных Штатов) поливает из колонки с надписью «Топливо» огонь, в центре которого стоит табличка с надписью «Украина», и комментирует: «Почему Китай не может сделать больше, чтобы помочь потушить этот пожар?».
«США должны спросить себя, кто все это начал», - подписал карикатуру Лицзянь.