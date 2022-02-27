В стране и мире В посольстве Китая назвали США настоящей угрозой миру Роман Захаров В дипломатическом представительстве напомнили, какие страны подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны. © Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press Читайте нас на: Посольство Китая в Москве заявило, что Соединенные Штаты представляют настоящую угрозу миру. Соответствующее сообщение было размещено на официальной странице диппредставительства в Twitter. К публикации прикреплен снимок американского военного самолета, внизу которого находится список стран, подвергнувшихся бомбардировкам США после Второй мировой войны. «Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру», - сказано в комментарии под снимком. Ранее сообщалось, что в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава МИД КНР Ван И заявил, что новая стратегия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе нацелена на сдерживание развития Китая и бросает ему вызов. При этом китайский дипломат подчеркнул, что заявления некоторых официальных лиц США, выступающих за «долгосрочную и ожесточенную конкуренцию с Китаем», провоцируют полномасштабную конфронтацию между двумя странами. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика