Путин выразил особую признательность силам спецопераций РФ, которые героически выполняют свой долг в ходе операции на Украине

Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником.

«Вы не раз доказывали, что готовы в любых сложнейших условиях действовать максимально эффективно, четко и грамотно решать самые трудные и ответственные задачи, всегда с честью выполнять свой долг по защите родной страны, наших граждан и национальных интересов России», - заявил Путин.

Героические традиции спецназа, отметил он, закладывались в многовековой российской истории, закалялись в годы Великой Отечественной войны и крепли в Афганистане, а также многих других горячих точках.

«Вы знаете, как динамично меняется характер ведения вооруженных конфликтов. Сегодня бойцам и командирам Сил специальных операций важно постоянно повышать уровень профессионального мастерства, боевой выучки, оттачивать навыки обращения с новейшими образцами вооружения и техники и, конечно, умело применять на практике передовые достижения ратной науки. Необходимо превосходить во всем и всегда любого потенциального противника», - добавил президент.

Российский лидер отметил важность постоянного совершенствования навыков бойцами Сил специальных операций.

«И вы проходите такую подготовку, настоящую боевую школу, равняетесь на лучшие примеры доблести, мужества, истинного патриотизма и воспитываете на них новые поколения защитников Отечества, передаете свой опыт молодым военнослужащим», - сказал Владимир Путин.

Президент также отдельно выразил особую признательность силам спецопераций РФ, которые героически выполняют свой долг в ходе операции на Украине.

«Особая признательность тем, кто в эти дни героически выполняет свой долг в ходе специальной операции по оказанию помощи народным республикам Донбасса. Желаю удачи, успехов и всего самого доброго. И вам, и вашим близким», - отметил Путин.

Президент поблагодарил командование и личный состав Сил специальных операций, ветеранов подразделений специального назначения за их верность присяге, безупречную службу во имя народов России, пожелал успехов и удачи.