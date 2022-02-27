Премьер-министр Украины поблагодарил Запад за санкции против России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Европу и США за введенные в отношении РФ санкции.

«Благодарен нашим друзьям из США, Франции, Германии, Италии, Канады, Британии за обязательство по отключению нескольких российских банков от SWIFT, парализовать активы ЦБ России, запретить российским олигархам использовать свои финансовые активы на евроатлантических рынках», - написал руководитель украинского правительства в Twitter.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз вместе с США, Великобританией и Канадой заморозит активы Центробанка России. Кроме того, в планах Запада - наложить запрет на использование активов на рынках союза российскими бизнесменами. Перед этим Брюссель и его союзники договорились ввести ограничительные меры, чтобы не позволить российскому регулятору использовать международные активы для подрыва эффективности западных рестрикций.

В правительстве Германии, в свою очередь, сообщили, что все банки РФ, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские кредитные организации, будут исключены из SWIFT. Помимо этого, власти Евросоюза ввели санкции против 60 ведущих промышленных компаний России. Финансовые и технологические ограничения коснулись предприятий военно-промышленного комплекса, энергетического, финансового и авиастроительного секторов Российской Федерации.

Недружественные шаги Запада связаны со спецоперацией Вооруженных сил РФ по защите жителей Донбасса, о которой утром 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.